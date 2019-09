Was würde das für das Essener Unternehmen bedeuten?

Im Alltag werden die weltweit 160.000 Mitarbeiter davon nicht viel spüren. Mit 38.000 Arbeitsplätzen im Land, die meisten in der Stahlindustrie, bleibt Thyssenkrupp einer der großen Arbeitgeber in NRW . Am meisten leidet wohl das Prestige. Vorgänger Thyssen gehörte 1988 zu den DAX -Gründungsfirmen. Der Abstieg spiegelt damit auch die langjährige Krise.