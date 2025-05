Thyssenkrupp ist eines der größten deutschen Industrieunternehmen und hat eine lange Geschichte in NRW . Es produziert die verschiedensten Güter - von Stahl und Autoteilen bis hin zu U-Booten und Anlagen für die Industrie. Zudem handelt der Konzern mit Rohstoffen und Materialien.

Laut seiner Website war Thyssenkrupp im abgelaufenen Geschäftsjahr in fünf Geschäftsbereiche unterteilt:

Automotive Technology (Antriebswellen, Kupplungen)

(Antriebswellen, Kupplungen) Decarbon Technologies (Elektrolyseure: Geräte, die Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten)

(Elektrolyseure: Geräte, die Wasser mit Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten) Materials Services (Handel mit Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffen und Rohstoffen)

(Handel mit Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoffen und Rohstoffen) Steel Europe (roher Stahl, Spezial-Stähle, verarbeiteter Stahl wie Konservenbüxen und Getränkedosen)

(roher Stahl, Spezial-Stähle, verarbeiteter Stahl wie Konservenbüxen und Getränkedosen) Marine Systems (U-Boote)

Ein Überblick der verschiedenen Bereiche von Thyssenkrupp

Weltweit arbeiten 96.000 Menschen in dem Unternehmen, mit mehr als 56.000 ist über die Hälfte von ihnen in Deutschland tätig. NRW spielt dabei eine besondere Rolle. So hat zum Beispiel Thyssenkrupp Steel Europe rund 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten - die meisten davon im Ruhrgebiet.

Ende September 2024 gehörten zum Thyssenkrupp-Konzern außerdem nach eigenen Angaben 321 Unternehmen und 16 Beteiligungen. Insgesamt ist das Unternehmen mit Gesellschaften in 47 Ländern aktiv.

Steht Thyssenkrupp vor der Zerschlagung?

Schon in den vergangenen Jahren hat es bei dem einstigen Industrie-Riesen Thyssenkrupp immer wieder Änderungen gegeben. So wurde zum Beispiel das Geschäft mit Aufzügen verkauft. Konzernchef Miguel López will das Unternehmen jetzt noch weiter und drastischer umstrukturieren. Mehr dazu hier: