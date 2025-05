Der Industriekonzern Thyssenkrupp (Duisburg/Essen) wird seit Längerem umgebaut - und steht einem Bericht zufolge jetzt vor einem noch drastischeren Umbau. Der Vorstand wolle das Unternehmen in eine Holding umbauen und damit die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen. Das berichtete die "Bild am Sonntag" mit Verweis auf eine Person, die in Konzernkreisen mit den Vorgängen vertraut sei.

Die Zentrale soll demnach von aktuell 500 auf 100 Mitarbeiter verkleinert werden, dazu seien weitere Streichungen in der Verwaltung mit etwa 1.000 Beschäftigten geplant.

Stahlhandel soll laut Bericht an die Börse

Der Konzern plant laut "Bild am Sonntag" aber auch den Verkauf seiner traditionsreichen Stahlsparte. Die Sparte soll einzeln an die Börse gebracht werden - sie werfe nur wenig Gewinn ab. Der Stahl-Bereich hat 16.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von zuletzt 12,1 Milliarden Euro. Anfang des Monats hatte Konzernchef Miguel López noch gesagt, der Stahlhandel sei Kerngeschäft von Thyssenkrupp.

Zudem soll ein Teil der Autozulieferer-Sparte geschlossen oder verkauft werden. " Nur ein Rumpf bleibt im besten Fall ", zitierte die "Bild am Sonntag" einen Manager. Die Pläne müssten noch vom Aufsichtsrat gebilligt werden.

Thyssenkrupp will sich am Mittag äußern

Auf WDR-Anfrage teilte Thyssenkrupp mit, der Konzern werde "um die Mittagszeit" eine schriftliche Stellungnahme zu den Berichten geben.

Mit dem Umbau einhergehen soll laut Bild am Sonntag eine Verlängerung des Vorstandsvertrags von Konzernchef Miguel López. Dies soll der Aufsichtsrat bei seiner Sitzung am 16. September beschließen, hieß es demnach in hochrangigen Konzernkreisen.

Hunderte Millionen Euro an Subventionen für Stahlsparte

Thyssenkrupp soll auf neue, "grüne" Technologien umrüsten, um künftig Chancen zu haben, in Duisburg gewinnbringend Stahl zu produzieren. Hunderte Millionen Euro an Subventionen vom Land und Bund sind dafür schon an Thyssenkrupp geflossen. Offenbar musste sich das Unternehmen aber nicht verpflichten, Arbeitsplätze zu erhalten, um die Fördermillionen zu bekommen.

Unsere Quellen: