Thyssenkrupp droht Abrechnung der Aktionäre

Der neuen Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz steht ein langer Tag im Bochumer RuhrCongress bevor. Bei der Hauptversammlung am Freitag (31.01.2020) droht ihr beißende Kritik der Aktionäre: Keine Dividende, kein Gewinn, hohe Schulden, die Aktie in die zweite Börsenliga abgestiegen. Gleichzeitig aber teure Strategie- und Personalwechsel – Thyssenkrupp steckt tief in der Krise.

Ärger um Millionenabfindung

Für Ärger dürfte da die Millionen-Abfindung für Ex-Chef Guido Kerkhoff sorgen. Der langjährige Finanzchef musste im Oktober nach nur 14 Monaten als Vorstandschef wieder abtreten. Gleichzeitig hieß es aber bei Thyssenkrupp, seine Strategie sei richtig gewesen und solle weitergeführt werden. Übergangsweise ist die bisherige Aufsichtsratschefin Merz eingesprungen. Für ein Jahr – dann soll es wieder einen neuen Chef geben. Den vierten in vier Jahren.