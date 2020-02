Thüringen was nun? CDU will keine Neuwahlen

Erst kündigt Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich ( FDP ) seinen Rücktritt an, um Neuwahlen zu ermöglichen. Dann verhandelt der CDU -Landesvorsitzende Mike Mohring die halbe Nacht mit der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Ende steht eine CDU-Formulierung, die Fragen aufwirft. Neuwahlen will die CDU jedenfalls erstmal nicht.

CDU will "parlamentarische Möglichkeiten" ausloten - was könnten diese sein?

Eigentlich waren alle Optionen bereits im Vorfeld ausgelotet worden. Die Zahlen dazu: Der Landtag hat 90 Sitze. Eine Mehrheit von 46 Sitzen ohne die AfD (22 Sitze) ist nur möglich, wenn Linke (29) und CDU (21) zusammengehen. Dies hat Mike Mohring (CDU) mehrfach ausgeschlossen.