FDP in NRW erleichtert über Kemmerichs Rückzug

FDP-Chef Christian Lindner stellt die Vertrauensfrage

Auch die Ankündigung von FDP-Chef Lindner, sich intern der Vertrauensfrage zu stellen, wurde in NRW positiv aufgenommen. Der Düsseldorfer FDP-Landtagsabgeordnete Rainer Matheisen zollte Lindner " höchsten Respekt ", da er " Haltung " zeige unter Einsatz seiner " politischen Existenz ". Die FDP müsse nun noch deutlicher machen, dass sie der " schärfste Gegensatz " zur AfD sei.

Nicht alle sind besänftigt

Bei den anderen Parteien hielt die Kritik an der Partei allerdings an. Die nordrhein-westfälische Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal sagte, der Rücktritt Kemmerichs sei der " verzweifelte Versuch " der FDP, " den Schaden zu begrenzen, der nicht mehr zu begrenzen ist ".