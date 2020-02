Kemmerich-Wahl: Stresstest für die CDU

Machtlose CDU-Chefin

Auch die CDU-Führung fordert Konsequenzen: " Es ist auch kein guter Tag für die CDU. Das haben wir im Präsidium nochmal sehr deutlich gemacht - auch mit unserer Forderung, dass es am besten Neuwahlen geben soll ", sagte CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im ZDF-"Heute Journal" am Mittwochabend (05.02.2020).