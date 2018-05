Darum demonstrieren Therapeuten heute in Köln

In Köln wollen heute (26.05.2018) Tausende Therapeuten für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Der Bund vereinter Therapeuten will damit auf die schwierige Situation bei den 300.000 Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Masseuren in Deutschland aufmerksam machen.

Logopäden unzufrieden mit Verdienst

Logopäden helfen Kindern bei Sprachstörungen

Die Logopäden sehen ihre Situation besonders kritisch. "Für unsere Leistung erhalten wir zu wenig Geld" , sagt die Düsseldorfer Logopädin Henrike Schleinig. Rund 28.000 Logopäden gibt es in Deutschland. Im Durchschnitt verdiene ein angestellter Logopäde in Vollzeit zwischen 2.000 und 2.300 Euro brutto.