Vonovia/Deutsche Wohnen: Das bedeutet die Mega-Fusion für Mieter

Die Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen wollen sich zusammenschließen. Welche Dimension hat die Fusion?

Derzeit gibt es ungefähr 20 Millionen Wohnungen in Deutschland. Der neu geschaffene Konzern besäße dann rund 500.000 Wohnungen und wäre laut WDR-Wirtschaftsexpertin Anne Schneider "der größte Player" im Land. Einsprüche vom Kartellamt sind eher nicht zu erwarten. Dafür ist der Anteil immer noch zu klein und zu ungleich über das Land verteilt: 156.000 Wohnungen des neu geschaffenen Konzerns sind in Berlin, 100.000 in NRW.

Vonovia-Mieter klagen jetzt schon oft über anonyme Betreuung und schlechte Erreichbarkeit der Verwaltung. Wird sich das verschlimmern, wenn wie angekündigt jährlich Kosten von 105 Millionen Euro eingespart werden sollen?

Die beiden Konzerne haben angekündigt, die Kosteneinsparungen vor allem in den IT-Systemen und in einem besseren Einkauf zu schaffen. Zudem soll der Firmensitz dann in Bochum sein. In Berlin, wo die "Deutsche Wohnen" derzeit ihren Sitz hat, soll dann nur noch eine Dependence vertreten sein.

Ist mit raschen Mieterhöhungen zu rechnen?

In Berlin soll ein "Wohnpakt" geschlossen werden zwischen der Stadt und dem Konzern. Ziel ist es offenbar auch, die aktuelle Situation zu befrieden. Die Deutsche Wohnen hat angekündigt, dass die Mieten drei Jahre lang nur um ein Prozent steigen sollen und danach zwei Jahre lang in Höhe der Inflation.