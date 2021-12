WDR: Ist die Demokratie gefährdet?

Zick: Die Demokratie ist immer gefährdet, weil sie hohe Ansprüche stellt - was gut ist. Demokratie ist ein Konfliktgebilde. Wir streiten und der Streit führt zu konstruktiven Lösungen. Nun aber rutschen Teile der Gesellschaft in die Radikalität und kündigen Grundnormen auf.

Das, was eine zivile Friedensgesellschaft ausmacht, bröckelt. Dazu gehört die Gewaltdistanz, die Orientierung in Konflikten an konstruktiven Lösungen, die Anerkennung von Rechtsnormen. Schon letztes Jahr haben Teile der Corona-Proteste die Rechtmäßigkeit der Demokratie in Zweifel gezogen, indem sie behaupteten, die Regierung habe das Grundgesetz außer Kraft gesetzt.

Daran glauben nun viele - und denken, dass bestimmte populistische Meinungen über Eliten, Wissenschaft und Medien eine Form von demokratischer Kritik seien. Sie merken nicht, dass dieser Glaube die Demokratie schwächt.

Dass wir in Deutschland die Pandemie so schlecht in den Griff kriegen, zeigt, dass Grundnormen wie der Schutz von Menschenleben und die Achtung der Würde jener, die von Corona betroffen sind, nicht von allen geteilt werden.

Das Interview führte Dominik Reinle.