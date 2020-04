Mönchengladbach: Kein neues Prinzenpaar wegen Corona

In Mönchengladbacher Karneval wird für die kommende Session ab Herbst kein neues Prinzenpaar gekürt. Das teilte der Mönchengladbacher Karnevalsverband ( MKV ) am Montagabend (27.04.2020) mit. Die Corona-Pandemie werde noch lange in den Köpfen nachwirken, das würde einem neuen Prinzenpaar nicht gerecht werden, heißt es.

Um den Narren aber eine positive Perspektive zu bieten, wird das derzeitige "Prinzen-Paar" Prinz Axel der Erste mit seinem Niersius Thorsten eine weitere Session im Amt bleiben, ebenso das Kinderprinzenpaar.

Narren sagen Saal-Events bis Jahresende ab

Die Gladbacher Narren haben aus Sicherheitsgründen alle Saalveranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt, auch wenn das Verbot für Großevents in NRW bisher nur bis Ende August gilt.

" Die Gesundheit aller steht für uns an erster Stelle ", sagte MKV -Sprecher Bella Peltzer. Man habe die beiden Prinzen aber recht schnell überzeugen können, eine Session dranzuhängen, sagte Peltzer. In so einer außergewöhnlichen Situation wollten sich alle Beteiligten gegenseitig unterstützen.

Ziel: Positive Perspektive für die Karnevalisten

Wie genau die nächste Session ablaufen werde, sei aktuell noch völlig offen. Die Entscheidung für eine zweite Session des aktuellen Prinzenpaars soll deshalb vor allem ein Signal an die Karnevalsgesellschaften in der Stadt sein - nach dem Motto: Egal, wie die Session aussehen wird, es wird auf jeden Fall ein Prinzenpaar geben.

Positive Reaktionen auf Entscheidung

Die ungewöhnliche Entscheidung der Karnevalisten hat in den sozialen Medien viele positive Reaktionen ausgelöst. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ( CDU ) zollte dem MKV Respekt: " Auch wenn die Entscheidung sicher nicht leicht gefallen ist: Lieber so, als jeder geplanten Veranstaltung mit gemischten Gefühlen entgegensehen ."

Ein Prinzenpaar, das zwei Sessionen im Amt ist, ist übrigens kein Novum in der Gladbacher Narrenhistorie: Bereits Anfang der 90er-Jahre blieb ein Prinzenpaar wegen des Irakkriegs zwei Jahre in Amt und Würden.