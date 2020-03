Zwei Todesfälle wegen Corona in NRW

In Essen starb eine eine 89-jährige Frau. Das Virus sei bei ihr letzten Dienstag festgestellt worden. Seit Anfang März wurde sie in der Uniklinik Essen behandelt. Sie sei an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, teilte die Stadt Essen mit.

Bei dem Coronavirus-Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg handelt es sich nach Angaben von Landrat Stephan Pusch um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt. Er habe sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet und sei an Herzversagen gestorben. Der Mann habe bei der Ankunft im Krankenhaus gesagt, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehe. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten.

Gesundheitsminister: "Situation sehr ernst nehmen"

„Mit Bestürzung habe ich von den beiden Todesfällen erfahren. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Er wünsche den Familien jetzt erst einmal viel Kraft in dieser schweren Zeit. "Die Todesfälle zeigen: Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen“, so Laumann.

Den ersten Todesfall eines Deutschen wegen des Coronavirus gab es am Sonntag. Ein Feuerwehrmann aus Hamburg war in einem ägyptischen Krankenhaus gestorben.