Krematorium in Wuppertal muss Särge in Zelten lagern

Die Särge von Corona-Toten in Wuppertal müssen jetzt in Zelten aufbewahrt werden. Das privat betriebene Bergische Krematorium ist überlastet. Alle Räume, in denen Särge bis zur Verbrennung aufbewahrt werden, seien belegt. Deshalb hat das Technische Hilfswerk auf dem Gelände des Krematoriums Zelte aufgebaut. Die Stadt spricht von einer "Zwischenlösung", die auch mit den Feiertagen zu tun habe.

In Wuppertal sind seit Heiligabend zwölf Menschen an Corona verstorben. Allerdings werden auch die Verstorbenen aus anderen Gemeinden zur Einäscherung nach Wuppertal gebracht. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten in Wuppertal seit Beginn der Pandemie bei 218.

Stand: 01.01.2021, 18:38