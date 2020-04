wirreden: Live-Podcast in Corona-Zeiten

Warum erscheint #wirreden gerade jetzt?

#wirreden-Moderator Gavin Karlmeier

Karlmeier: Die Idee, einen Live-Call-In-Podcast zu machen, ist nicht neu. #wirreden lief von 2016 bis 2018, aber nach etwa 600 geführten Telefonaten brauchte ich etwas Abstand vom ständigen Angerufenwerden. Jetzt haben wir eine ganz neue, spannende Situation: Entweder man sitzt gerade zu Hause und beschäftigt sich irgendwie mit sich selbst. Oder man gehört zu denen, die gerade die Gesellschaft am Laufen halten und arbeiten. Beides sind Szenarien, die spannend sind und Gehör finden sollten. Außerdem führt die Isolation dazu, dass sich viele einsam fühlen - oder dass die Partnerin oder der Partner schon alle Geschichten dreimal gehört hat. Da ist es doch schön, wenn man mit jemandem telefonieren kann, für den das alles noch neu ist.

Das Format wird im Homeoffice produziert. Wie kann man sich das vorstellen?

Karlmeier: Zumindest nicht so, dass ich eine Jogginghose bei der Aufnahme trage. Ich bin mit Webcam, Mikrofon und Laptop ausgestattet und sitze jeden Dienstag- und Donnerstagabend am Schreibtisch und spreche in die weite Welt. Tatsächlich ist es gar nicht so anders, als würden wir im Studio sitzen. Nur die Wege sind kürzer.