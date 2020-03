Corona: Immer mehr Regeln fürs Einkaufen

Immer mehr Städte in NRW versuchen mit Verfügungen, so genannte Hamsterkäufe in den Geschäften zu unterbinden. Neben Duisburg und Langenfeld will jetzt auch Düsseldorf seit Montag (30.03.2020) die Filialleiter dazu verpflichten, Waren nur noch in haushaltsüblichen Mengen an Einzelne zu verkaufen. Verstöße würden je nach Schwere als Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten verfolgt. Viele Supermärkte haben bereits von sich aus Beschränkungen verhängt.

Einige Supermärkte verbieten Kindern Zutritt

In Soest verbieten einige Lebensmittelläden derzeit sogar das Einkaufen mit Kindern, weil diese mit dem Coronavirus infiziert sein könnten, ohne Symptome zu haben. Die Stadt betont, dass das nicht vom Ordnungsamt angeordnet wurde. Nach Einschätzung von Juristen gibt das Hausrecht den Händlern die Möglichkeit für ein solches Betretungsverbot, viele sehen dafür aber keinen ernsthaften Grund.

Aus rechtlicher Sicht können die Kommunen den Betrieben Mengenbeschränkungen vorschreiben, meint Johannes Dietlein, Professor für öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf. Das Infektionsschutzgesetz ermächtige die Behörden, solche Schutzmaßnahmen verhängen zu können. Sie müssten auf jeden Fall mit der Infektionsbekämpfung begründet werden, was aktuell auch tragfähig sei, so Dietlein. Mögliche Produktengpässe in den Läden seien als Begründung nicht ausreichend.

Handelsketten: Leichte Entspannung in den Filialen

Einige große Handelsketten sehen die Vorgaben der Städte recht entspannt. " Bei haushaltsüblichen Mengen gibt es keine zentralen Mengenvorgaben. Das liegt im Ermessen der jeweiligen Filialleiter und hat sich bisher in der Praxis für uns auch gut bewährt ", erklärte eine Rewe-Sprecherin.