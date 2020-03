Coronavirus: Keine Großevents in NRW - woanders schon?

In Deutschland sind die Bundesländer für den Infektionsschutz zuständig. Der Bund hat den Ländern letztlich nicht viel vorzuschreiben. Er kann nur Empfehlungen aussprechen. Zwar gibt es auch in Deutschland theoretisch Notstandsgesetze, mit denen die Bundesländer entmachtet und Grundrechte der Bürger eingeschränkt werden können.

Aber das soll nur im Fall von Naturkatastrophen, Kriegen oder Aufständen geschehen. Ob die deutschen Notstandsgesetze auch bei einer außer Kontrolle geratenen Epidemie eingesetzt werden können, ist hoch umstritten.

Wann dürfen die Fans wieder ins Stadion?

Das weiß niemand. In Köln und anderen Städten dürfen Großveranstaltungen per Erlass zunächst bis zum 10. April nicht stattfinden. Virologen halten es aber für unwahrscheinlich, dass die Corona-Epidemie in so kurzer Zeit eingedämmt werden kann. Möglicherweise muss also noch bis zum Ende der Saison vor leeren Stadien gespielt werden.