Impfen vor dem Urlaub - für Familien ein Problem

Der Mann von Nadine Kirchhoff ist durchgeimpft. Sie in wenigen Tagen auch. Das gilt zumindest für einige Eltern in NRW – nicht jedoch für deren Kinder. Das erschwert die Sommer-Urlaubsplanung.

Anderen Familien geht es ähnlich

Ganz in der Nähe – am Dortmunder Phoenix-See – spaziert Papa Dennis Kusnierz mit seiner Familie. Auch sie würden gerne wegfahren, sind aufgrund der unterschiedlichen Regeln aber noch unsicher. " Am liebsten zur Familie nach Italien, aber das müssen wir kurzfristig entscheiden. "

Italien verzichtet zwar ab dem 16. Mai auf eine Quarantänepflicht, bei der Einreise ist aber weiter ein PCR -Test notwendig – Impfung oder Genesung hin oder her. Das gilt auch für Kinder ab zwei Jahren. Spanien fordert einen PCR-Test ab sechs Jahren, allerdings nicht für Genesene und Geimpfte. Griechenland ebenso. In Österreich ist die Altersgrenze bei zehn Jahren, in Dänemark ab 15 Jahren. Dazu kommen die Regeln innerhalb der einzelnen Länder.

Ohne Infos geht nix!

Reiserechtler Hans-Josef Vogel rät Familien, sich vorher genau zu informieren: " Brauche ich einen Impfpass? Brauche ich eine Testung? Muss das Kind vor Ort mehrfach getestet werden, wenn ich in ein Restaurant möchte? Muss ich in eine Quarantäne? " Bei der Rückreise gelte das Gleiche. Familien müssten sich darauf einstellen, dass zumindest Kinder bei der Rückkehr evtl. in Quarantäne müssen, so Vogel.

Bei Familie Kirchhoff aus Dortmund wäre das nach Ferien in den Niederlanden so. Sie hoffen jetzt einfach, dass die Inzidenz-Zahlen auch dort sinken, damit sie in den Sommerferien in den ersehnten Urlaub können.