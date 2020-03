Gestrandet im Paradies wegen Corona - Gastkolumne

Eigentlich war der Jakobsweg das Ziel

Mallorca ist uns sehr vertraut. Wir haben hier ein Dutzend Winter verbracht, um der kanadischen Kälte zu entfliehen. Dieses Jahr wollten wir zwei Monate auf der Via de la Plata pilgern, einem der längsten Jakobswege. Doch wir kamen bereits nach einer Woche an unsere Grenzen und brachen die Wanderung ab.

Unser Rückflug nach Montréal war erst für Mitte Mai gebucht. Was lag also näher, als den Rest der Zeit auf Mallorca auszusitzen? Also buchten wir einen Flug von Madrid nach Palma.

Corona ist überall das bestimmende Thema

Schon in Madrid fühlten sich manche Dinge nicht mehr stimmig an. Die Angst vor dem Coronavirus hatte sich breit gemacht. Auf Mallorca dürfte es entspannter zugehen, dachten wir. Und irrten uns gewaltig.

Vom ersten Tag an gab es hier fast nur das Thema Corona. Also nichts wie weg hier und zurück nach Hause - leichter gesagt als getan. Nach eineinhalb Stunden in der Warteschleife gelang es mir, die letzten zwei Sitze des frühestmöglichen Rückflugs zu buchen - für 1.200 Dollar Aufpreis.

Der " Lockdown " hat begonnen

Polizisten kontrollieren Menschen am Strand.

Dann ging alles ganz schnell: Mallorca machte dicht. Schon einen Tag vor dem angekündigten "Lockdown" wurden wir beim Strandspaziergang von der Polizei aufgefordert, in unser Hotel zurückzukehren. Sogar der Gang zur Apotheke war nicht mehr möglich. Von da an wurde die komplette Strandpromenade ständig von Polizisten kontrolliert.

Montagfrüh folgte die offizielle Bekanntmachung des Hotels: Der "Lockdown" hat begonnen. Wir sollen uns in unseren Zimmern aufhalten, so die staatliche Anordnung. Trotzdem versammeln sich vereinzelt Hotelgäste in der Lobby, in der Bar oder zu den Essenszeiten im Speisesaal.