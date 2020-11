Ärztevertreter: "Belastungsgrenze bald erreicht"

Mehrere Ärzteverbände befürchten, dass Krankenhäuser bald angesichts der hohen Zahl von Corona-Fällen unter Druck geraten. In einem offenen Brief vom Samstag schlagen sie vor, alle nicht akut dringenden Operationen in Regionen, in denen besonders viele Menschen von Covid-19 betroffen sind, zurückzustellen.