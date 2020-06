Türkischstämmige aus NRW ärgern sich über Reisewarnung

Türkische Community teils ohne Verständnis

Necati Dumlu betreibt in Duisburg-Marxloh ein Reisebüro und ist spezialisiert auf Reisen in die Türkei. Er hält die Reisewarnung für politisch begründet: " Deutschland will, dass das europäische Geld in Europa bleibt ", sagt er. Das sei ungerecht.