Corona-Live-Ticker: Expertengruppe berät NRW-Regierung

Video starten, abbrechen mit Escape Isolationsmüdigkeit versus politische Appelle. 03:20 Min. . Verfügbar bis 18.04.2020.

Viele wüchsen jetzt über sich selbst hinaus. "Ich danke Ihnen dafür. Und natürlich weiß ich: Wir alle sehnen uns nach Normalität. Aber was heißt das eigentlich? Nur möglichst schnell zurück in den alten Trott, zu alten Gewohnheiten? Nein, die Welt danach wird eine andere sein."

Steinmeier mahnte auch zur Solidarität. "Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen. Soldaten gegen Soldaten. Sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns!"

Ministerpräsident Laschet hält Fernsehansprache

In der Coronakrise wendet sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Sonntagabend (12.04.2020) um 19:55 Uhr in einer Fernsehansprache im WDR an die Bevölkerung. In seiner Rede soll es um das Kontaktverbot und die weiteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 gehen. Auch die Hörfunkwellen WDR2, WDR4 und WDR5 strahlen die Rede aus.

USA verzeichnen die meisten Corona-Toten

Die USA haben Italien an der Spitze der traurigen Statistik abgelöst. Mehr als 20.000 Tote wurden seit Beginn der Pandemie bis Samstag (11.04.2020 Ortszeit) in der Vereinigten Staaten registriert, wie aus Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore hervorgeht. In Italien starben demnach bisher etwa 19.500 Menschen an der Viruserkrankung Covid-19.