Coronavirus: Mediziner warnen vor Panik

Deutschlandweit lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen am Dienstagnachmittag bei knapp 200 Fällen. Im Kreis Heinsberg gab es 84 Fälle, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte. Bereits sechs Infizierte sind mittlerweile in Köln bestätigt. Der neueste Fall steht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in Zusammenhang mit der Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Alle Kontaktpersonen wurden aber ermittelt, kontaktiert und werden in häuslicher Quarantäne betreut. Die Infektionsquelle wird noch ermittelt, vermutlich liege diese im Ausland.

Auch in Düsseldorf hat es nun die ersten Menschen erwischt: Wie die Stadt bestätigte, haben sich zwei Männer mit dem Virus infiziert. Einer von ihnen hatte an der Karnevalsparty in Heinsberg teilgenommen, der zweite Mann war zuvor in der Lombardei gewesen. Beide hatten sich in freiwillige häusliche Quarantäne begeben, als sie erste Symptome bemerkten. Neben Düsseldorf meldeten am Nachmittag auch der Oberbergische Kreis sowie der Rheinisch-Bergische Kreis jeweils zwei Infektionen.