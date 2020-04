Livestreams aus aller Welt

Teppich zur Seite und los

Techno oder Tango? Beides kein Problem! Viele Clubs und Tanzschulen streamen am Donnerstagabend (30.04.2020) mit DJ s live alle möglichen Musikrichtungen in die Welt hinaus. Zum Beispiel Isabella Cremer und Iwan Harlan, ein Tango-Lehrer-Paar aus Mönchengladbach. Sie veranstalten seit Beginn der Krise regelmäßig Online-Milongas, also Tango-Tanzveranstaltungen.



" Unsere Spezialität ist es, alte, traditionelle Tangomusik zu mischen mit moderner zeitgenössischer Tangomusik ", erzählt Iwan Harlan, der während der Milonga per Chat mit seinen Gästen in Kontakt steht.