Umfrage Uni Köln: Hamsterkäufer gegen eigene Hilflosigkeit

Die aktuelle Coronaviruskrise bestimmt derzeit unseren Alltag. Dazu gehören auch durch Hamsterkäufe leergekaufte Regale. Warum es zu diesen Käufen kommt, hat ein Forscherteam aus dem Bereich Marketing der Universität Köln untersucht und ihre Ergebnisse am Montag (30.03.2020) veröffentlicht. Sie befragten 250 zufällig ausgewählte Personen in ganz Deutschland an einem Tag anonym und online.

Hauptgrund: Sorge um Verfügbarkeit

Der am häufigsten genannte Grund, derer, die selbst mehr gekauft hatten, war Sorge um die Verfügbarkeit. Etwas mehr als 50 Prozent gaben diesen Grund an. Das Forscherteam erklärt dies durch die vielen Fotos leerer Regale in sozialen Netzwerken und sonstigen Medien. „Wenn die Menschen im Supermarkt nach den einprägsamen Bildern auf Social Media dann selbst vor leeren Regalen stehen, ist das aufgrund der Fläche, die Toilettenpapier einnimmt, besonders auffallend. So lassen sich mehr Menschen von den Hamsterkäufen anderer quasi anstecken ", sagt Professor Marchand, der die Umfrage mit durchgeführt hat.

Nicht alle Hamstern

Die Hälfte der Käuferinnen und Käufer, die selbst hamstern, führen als Gründe die Angst an, dass Supermärkte geschlossen werden könnten, oder die generelle Machtlosigkeit in der derzeitigen Situation. Von den übrigen Befragten, die selbst angeben, nicht zu hamstern, glauben sogar 82 Prozent daran, dass dies ein Grund für das Hamstern bei anderen Menschen ist.

Handelskonzerne: Keine Engpässe bei Warenversorgung

Auch wenn manche Produkte in Geschäften zeitweise vergriffen seinen, weisen große Supermarktketten und Handelskonzerne in den vergangenen Tagen immer wieder darauf, dass es bei der Warenversorgung keine Engpässe gäbe. Auch Politiker halten Hamsterkäufe für unnötig und rufen dazu auf, beim Einkaufen besonnen zu sein und auch an andere zu denken.