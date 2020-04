Stiller war der Karfreitag wohl noch nie

"Carfreitag" - Polizei kündigt strenge Kontrollen an

Der "Carfreitag" sorgt seit Jahren für viel Ärger

Fans getunter Autos treffen sich seit Jahren zu ihrem "Carfreitag". Immer wieder kommt es zu Rennen mit illegal umgebauten Autos. Die Dortmunder Polizei rechnet trotz Pandemie mit Anreisen aus ganz NRW.



Polizeidirektor Lorenz Schnadt rät der Szene, besser zuhause zu bleiben: "Wer nicht hören will, muss fühlen. Dass wir Fahrzeuge und Führerscheine sicherstellen, haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren vielfach unter Beweis gestellt."



In ganz NRW ist die Polizei unterwegs und "kontrolliert an den Hotspots ", so ein Sprecher der Landespolizei. Es gibt aber auch viele einsichtige Autoliebhaber, die über soziale Netzwerke dazu aufrufen, zu Hause zu bleiben.

Kontaktverbot wird kontrolliert

In den Städten kontrollieren die Ordnungsämter auch am Karfreitag, ob sich die Bevölkerung an die Corona-Bestimmungen hält. Auch wenn der Tag noch so langweilig zu werden droht, es herrscht Kontaktverbot. "Oft sind es Nachbarn, die illegale Partys oder Treffen größerer Gruppen melden" , so ein Sprecher der Stadt Köln. Nach seiner Erfahrung sind die allermeisten Bürger einsichtig und verhalten sich vernünftig.

Noch mehr Einschränkungen als sonst

Sehnsucht nach der Tanzfläche in Coronazeiten

Auch unter normalen Umständen ist der Karfreitag als sogenannter stiller Feiertag für viele junge Menschen ein furchtbar langweiliger Tag: Ab dem Vorabend gilt ein Tanzverbot, es gibt keine Sportveranstaltungen und Volksfeste. In diesem Jahr gelten wegen Corona noch mehr Einschränkungen: Selbst Zoos, Kinos, Schwimmbäder und Museen sind geschlossen.



Dazu das Kontaktverbot - die Menschen können sich nicht einmal gemeinsam mit ihren Freunden langweilen. Dieser Karfreitag wird wohl einer der stillsten Karfreitage in der Geschichte von NRW.