Abstandsregeln auf einem Spielplatz in Hilden

Mal eben die Schüppe tauschen, gemeinsam eine Burg bauen, zusammen aufs Karussel - schwierig. Den Kindern ist das egal. Sie wollen spielen - am liebsten zusammen.

Die Regeln - eine Herausforderung für Eltern

Die Umsetzung der Regeln? Sie ist eine Herausforderung für Eltern. Vadim Peters ist mit seiner Tochter auf einem Spielplatz an der Körnerstraße, der versteckt zwischen Mehr- und Einfamilienhäusern liegt. Seine Tochter wird zwei Jahre alt. Sie heißt Kiara und hält sich an Regeln wie Kinder das in dem Alter eben tun: nicht so sehr.

Panik, wenn ein fremdes Kind kommt

"Manche Eltern gucken panisch, wenn ein fremdes Kind auf das eigene Kind zuläuft" , sagt Vadim Peters. Er kann das verstehen. Aber ein neugieriges Kleinkind zu bremsen ist nicht leicht.

Vadim Peters und Tochter Kiara auf einem Spielplatz in Hilden

Peters geht deshalb am liebsten auf Spielplätze, auf denen nicht so viel los ist. Vor allem ist er aber froh: froh, dass sie wieder offen sind. Während der Schließung habe die Tochter immer wieder gefragt, wann sie wieder rutschen gehen. " Sie hat das vermisst ."

Etwa einen Kilometer weiter im Stadtpark, nahe Einkaufstraße und Hildener Finanzamt, geht es lebhafter zu. Auf einer Wiese kicken Teenager. Rund ums Klettergerüst tummeln sich mehrere Mütter und Kinder. Zwei davon sind befreundet. Sie treffen sich. Die eine kommt aus Erkrath, die andere aus Düsseldorf.

Der Spielplatz als sozialer Ort

Drinnen treffen birgt Risiken für die Übertragung der Infektion. Auf dem Spielplatz gibt es nicht nur jede Menge Sand, sondern auch viel frische Luft - das senkt das Infektionsrisiko erheblich. Und so kommt Spielplätzen in Zeiten von Corona als sozialer Ort plötzlich noch mal eine ganz andere Bedeutung zu.

"Kinder müssen raus - und Kinder brauchen Kinder", sagt die Düsseldorfer Mutter. Ihr Name ist Verena. " Die schauen voneinander ab, lernen voneinander." Weil sie ihrem 15 Monate alten Sohn das auch in den vergangenen Wochen nicht nehmen wollte, war sie zuletzt viel in Parks und am Rheinufer.

Vorher: Verlagerung auf andere Orte

Die Treffen von Müttern und Kindern hätten sich mit der Spielplatz-Schließung eigentlich nur auf andere Orte verlagert. Auch deshalb sei es gut, dass jetzt wieder alles geöffnet ist.