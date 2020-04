"Herausforderung angenommen" - digitale Zuflucht in Corona-Zeiten

Corona-Zeiten sind Boom-Zeiten für soziale Medien. Seit der Einführung der Kontaktbeschränkungen steigen die Zugriffszahlen auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. deutlich. Und zwar nicht nur, was Informationen und Nachrichten angeht.

Auch Zerstreuung, Unterhaltung und Ablenkung stehen hoch im Kurs: Welcher Star ist dein Doppelgänger? Wer war Platz Eins der Hitparade in der Woche deiner Geburt? Wie sahst du mit 5, 15 oder 25 aus?

Wer derzeit Facebook und ähnliche Plattformen aufruft, wird dort schnell diese oder ähnliche Aufrufe und Spiele finden: "Herausforderung angenommen!"

Psychologe: Social Media sorgt für "Verbundenheit"

Für Psychologen ergibt sich dort ein interessantes Beobachtungsfeld. "Soziale Medien sind für viele Menschen derzeit die einzige Möglichkeit, Verbundenheit und Zugehörigkeit herzustellen" , sagt Phillip Ozimek, Sozial- und Medienpsychologe an der FH Münster.

Psychologe Ozimek: "Riesenchance für das Wohlbefinden"

Für ihn bieten die Vernetzungsaspekte der sozialen Medien eine "Riesenchance für das psychische Wohlbefinden" , die es vor 20 oder 30 Jahren nicht gegeben hätte.