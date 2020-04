Am Donnerstag (22.04.2020) öffnen die Schulen in Nordrhein-Westfalen wieder für Schülerinnen und Schüler, die kurz vor dem Abschluss stehen. Präsenzpflicht gilt für Schüler der Abschlussklassen an Hauptschulen, Realschulen und Förderschulen sowie für Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und der 10er-Klassen an Gesamtschulen. Den Abiturienten bleibt die Teilnahme freigestellt.