Früher Schulstart in NRW: "Nicht durchdacht"

WDR: Wo sehen Sie die größten Probleme?

Armin Himmelrath

Himmelrath: Im Augenblick? Dass es so viele widersprüchliche Aussagen gibt. NRW-Bildungsministerin Gebauer sagt, dass es schon am kommenden Montag losgeht. Frau Merkel hat am Mittwoch betont, dass die Schulen bundesweit einheitlich am 4. Mai öffnen. Und Ministerpräsident Laschet sagt irgendwann kommende Woche.

WDR: In jedem Fall ist es ziemlich kurzfristig. Wie sollen die Schulen das organisieren?

Himmelrath: Es wird nicht einfach. Die Schulen müssen einen Mindestabstand in den Klassenräumen einhalten. Das geht nur, wenn statt 28 künftig nur 10 oder 12 Schüler gemeinsam unterrichtet werden. Das heißt: mehr Räume oder alternativ ein Schichtbetrieb. Das kann nicht in zwei oder drei Arbeitstagen organisiert werden.

WDR: Ist eine ordentliche Vorbereitung auf Prüfungen in diesem Krisenmodus überhaupt möglich?

Himmelrath: Nein, das ist es nicht. Wir sind von einem normalen Schulbetrieb in diesem Jahr meilenweit entfernt. Schon allein, weil lange nicht klar war, ob überhaupt Abschlussprüfungen stattfinden können.