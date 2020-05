Fleischindustrie: Was sich jetzt ändern könnte

Was tut sich bei den Regeln für die Fleischindustrie?

Am Dienstag (19.05.20202) unterzeichnen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD ) und seine rumänische Amtskollegin Violeta Alexandru ein Memorandum zum Arbeitsschutz. Viele Beschäftigte in der Fleischindustrie kommen aus Rumänien.

Am Mittwoch (20.05.2020) ist nach Heils Einschätzung "der Tag der Entscheidung" . Sein Vorschlag für schärfere Regeln in der Fleischindustrie soll dann im Kabinett beraten werden. Der Union geht jener Teil des Konzeptes zu weit, der den Firmen verbieten will, die Verantwortung für Mitarbeiter an Subunternehmer abzutreten.

Unabhängig davon hat die Firma Westfleisch am Montag angekündigt, sich von einem Subunternehmen zu trennen, bei dem besonders viele Fälle von Corona bekannt geworden sind. Die betroffenen 350 Beschäftigten will Westfleisch übernehmen. Zudem will sich die Firma um deren Mietverhältnisse und ihren Transport in die Werke kümmern.