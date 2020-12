100-Jährige freut sich auf die Corona-Impfung

Das Wichtigste? - "Freude am leben haben"

Ein Geheimnis, um solch ein hohes Alter zu erreichen, habe sie nicht. "Wenn man so lange lebt, dann geht man durch Höhen und Tiefen. Man erlebt Schicksalsschläge, aber die stärken einen auch im Leben. Normal leben, Freude am Leben und an der Natur haben, einen Verwandten- und Bekanntenkreis haben - das ist das Wichtigste."