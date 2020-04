Leere Stühle - Gastronomen sind die Corona-Verlierer

Leere Stühle auf Marktplätzen in ganz NRW

Mit einer gemeinsamen Aktion wollen das "Punto" und andere Restaurants, Cafés und Kneipen in ganz NRW auf ihre Situation aufmerksam machen. Am Freitag (23.04.2020) werden in Köln, Düsseldorf, Essen und Münster, aber auch in kleineren Orten wie Paderborn und Borken, von 11 bis 13 Uhr leere Stühle auf wichtigen Plätzen stehen.

Unbenutzte Stühle, keine Einnahmen

Laut Dehoga-Verband NRW haben sich im ganzen Westen Gastronomiebetriebe zusammengetan, um an der Aktion teilzunehmen. Dresdener Gastwirte hatten am vergangenen Freitag hunderte leere Stühle und eine festlich gedeckte Tafel vor die Dresdener Frauenkirche gestellt. Eine Woche später findet die Aktion jetzt bundesweit statt.