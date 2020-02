Corona-Virus: 300 Karnevalsfeiernde sollen in Quarantäne

Der Krisenstab des NRW -Gesundheitsministeriums hat daher am Mittwoch (26.02.2020) rund 300 Besucher einer Karnevalsveranstaltung aufgerufen, sich bei den Behörden zu melden.

Konkret handelt es sich um alle Besucher der Kappensitzung im Ortsteil Langbroich-Harzelt am 15. Februar. Alle Besucher und ihre Familien müssten für 14 Tage in häusliche Quarantäne gehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium in der Nacht zum Donnerstag mit.

Ein Arzt aus dem Kreis Heinsberg, der an der Sitzung teilnahm, ist bereits positiv getestet worden und befindet sich in Quarantäne.