Wann sind Pflegeheimbesuche wieder erlaubt?

170.000 Menschen in NRW-Pflegeheimen leiden unter Isolation

Nötig werden solche Aktionen durch die Corona-Kontaktbeschränkungen, die in den Pflegeheimen besonders streng beachtet werden. Seit Mitte März sind Besuche in nahezu allen Heimen in NRW untersagt.

Für die Bewohner eine schlimme Situation: Sie leiden unter der Isolation und der zunehmenden Vereinsamung. Laut Angaben des Landes waren Ende 2017 knapp 170.000 Menschen in Pflegeheimen in NRW untergebracht. Und auch für die Angehörigen, die seit vielen Wochen ihre Eltern oder Großeltern in den Heimen nicht mehr sehen konnten, ist die Lage schwer.