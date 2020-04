Ostergruß per Paket: Stress wie vor Weihnachten

Letzte Woche schlug die Deutsche Post Alarm: Acht Millionen Pakete und Päckchen transportiere die DHL derzeit täglich. Ein " Aufkommen wie in der Vorweihnachtszeit ", erklärte Vorstandsmitglied Tobias Meyer. " Außer dass wir keine Zeit hatten, uns hierauf vorzubereiten. " Und deswegen, so seine Bitte an die Politiker, wäre es hilfreich, auch sonntags ausliefern zu können.

Wer nicht reisen kann, verschickt einen Ostergruß

Ostergruß aus der Ferne

Für das Ostergeschäft käme die Entscheidung zu spät. Dabei brummt es gerade wie selten. Nicht nur bei den Umsatzriesen wie Amazon boomt der Onlinehandel, weil die Menschen den Weg nach draußen scheuen und ihre Ware im Netz bestellen. Andere wollen gerade zu Ostern nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Lieben etwas Gutes tun, können wegen des Kontaktverbots aber nicht reisen.

Viele Pakete bleiben liegen

Die Geschäftsleute profitieren einerseits davon: " Der März war bei uns genau so stark wie das gesamte Vorweihnachtsgeschäft ", sagt Christian Schwarzkopf von "Sugartrends", einem Kölner Startup, das kleinen und mittelständischen Geschäften eine Online-Plattform bietet. Die Weine, Designer-Mode und Accessoires müssen aber auch verschickt werden: " Da bleiben gerade viele Pakete liegen ", so Schwarzkopf. " Dabei läuft es im Augenblick bei der Auslieferung leichter, weil alle Leute zuhause sind und ihre Pakete annehmen können. "

Dickes Lob für die Paketfahrer

Holger Schwab arbeitet "wie irre"

Auch Holger Schwab vom "Buchladen 46" in Bonn arbeitet " wie irre ", um alle Bestellungen auf den Weg zu bringen. " Die Leute sind so solidarisch mit uns, dass sie Bücher bestellen, obwohl sie keine brauchen ": medizinische Sachbücher, dicke Romans und natürlich Ostergeschichten für Kinder.

Für die Mannschaft ist das besonders viel Stress, weil sie wegen Corona nur in Zweierteams antreten kann, und nicht alles kann Schwab mit dem Lastenfahrrad ausliefern. Um so dicker fällt sein Lob für die Paketdienst-Fahrer aus: " Ohne deren Anstrengung würde das alles nicht funktionieren ."

Kommt der Gruß nicht heute, kommt er morgen