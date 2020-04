Oster-Gottesdienste in NRW: Digital und trotzdem gemeinsam

Die Kirchen in NRW verlegen wegen des Corona-Kontaktverbots die Oster-Gottesdienste ins Netz: Viele Kirchengemeinden übertragen ihre Gottesdienste an Karfreitag (10.04.2020), Ostersonntag und Ostermontag im Internet. Einige Gemeinden haben kreative Ideen gefunden, die Osterbotschaft auch nicht-digital zu den Menschen zu bringen.

Ökumenisches Kirchenläuten

Damit trotz Corona Osterstimmung aufkommt, läuten am Ostersonntag (12.04.2020) alle Kirchenglocken: Die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer in NRW planen ein landesweites " ökumenisches Glockenläuten " von 9.30 bis 9.45 Uhr.

Danach hat die Evangelische Kirche Deutschlands zu einem musikalischen Flashmob aufgerufen. Um 10 Uhr sollen Bläser, Sänger und andere Musiker am Fenster oder auf den Balkon den alten Osterchoral " Christ ist erstanden " spielen oder singen.

Anleitungen für Ostergottesdienste zuhause

Die Kirchengemeinden in NRW bemühen sich, den Gemeindemitgliedern Material für einen Gottesdienst zuhause zur Verfügung zu stellen. Die Evangelische Kirche in Rheinland legt am Gründonnerstag (09.04.2020) den regionalen Tageszeitungen eine Oster-Beilage bei, mit Gebeten und einer kurzen Predigt zum Selbstvorlesen.

Gottesdienste im Autokino

Bilder der Gläubigen

Die einzigen Gottesdienste mit Besuchern in NRW gibt es, mit genügend Abstand zu den anderen Gläubigen, im Autokino. Düsseldorf plant am Osterwochenende drei Gottesdienste im Autokino, der erste ist Karfreitag um 11 Uhr. Kostenlose Tickets gibt es auf der Homepage vom Autokino Düsseldorf. In Kevelaer gibt es am Ostermontag um 11 Uhr einen ökumenische Auto-Gottesdienst.