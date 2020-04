Ostereiersuche mit oder ohne Großeltern?

Eva Brachten

Picknick im Wald mit Ostereiersuche – das ist Tradition für Eva Brachten. Mit dabei die ganze Familie: ihr Mann, die beiden Jungs, vier und acht Jahre alt, ihre Schwester mit Familie, ihre Eltern.



"Jeder bringt etwas zu essen mit, und während sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben, verstecken wir kleine Ostergeschenke im Wald", sagt die 44-jährige Mönchengladbacherin. Tags drauf gibt es ein Treffen bei den Schwiegereltern. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Kinder akzeptieren die Ostereiersuche zu Hause

"Meine Eltern und Schwiegereltern gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe, und wir möchten sie auf keinen Fall gefährden", so Eva Brachten. Auch alle anderen in ihrer Familie sehen das so, und deshalb gibt es kein Picknick und auch kein Treffen mit Abstand im Garten.



"Gerade mein Jüngster ist so verschmust. Es wäre furchtbar, die Omas und Opas zu sehen, sie aber nicht umarmen zu können" , sagt Modedesignerin Brachten.

Täglich in Kontakt mit den Großeltern

In der Legowelt versunken

An Ostersonntag gibt es nun eine Ostereiersuche im eigenen Garten und im Wohnzimmer – gemütlich im Schlafanzug. "Die Jungs nehmen das so hin. Überhaupt akzeptieren sie die derzeitige Situation recht gut. Sie spielen viel mit Lego, sind in ihrer eigenen Welt" , erzählt Eva Brachten.



Täglich kommuniziert die Familie per Telefon oder Facetime mit den Großeltern – natürlich auch am Ostersonntag.

"Lieber an Corona sterben als an Einsamkeit"

Eine innige Verbindung: Großeltern und Enkel

Einen anderen Weg geht Melanie, Versicherungsangestellte aus Neuss. Sie heißt anders, möchte aber nicht, dass ihr Name öffentlich genannt wird. Auch sie hat zwei Kinder, das Mädchen ist sieben, der Junge fünf Jahre alt.



"Wir werden alle vier Großeltern an Ostern besuchen. Ich bringe es nicht übers Herz, sie alleine zu lassen", sagt Melanie, deren Mutter aus Griechenland stammt. "Meine Eltern sagen, sie sterben lieber an Corona als an Einsamkeit. Wir alle halten diese Distanz nicht aus", so die 42-Jährige.

Betagt und Raucher - doppelt gefährdet

Auch ihre Eltern und Schwiegereltern sind Mitte 70 und gehören zur Risikogruppe. "Meine Eltern sind beide starke Raucher, das macht die Sache noch schwieriger. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, aber ich kann nicht anders."



Den Ostersonntag verbringen alle im Garten. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Treffen in der Wohnung mit der ganzen Familie.

Private Treffen in kleinem Kreis nicht strafbar

Strafbar machen sich Melanie und ihre Familie nicht, denn private Treffen in Wohnungen und im eigenen Garten sind unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Landesregierung und Mediziner appellieren allerdings an die Bürger, auch im privaten Umfeld "soziale Kontakte zu reduzieren".