Video-Dates und Spaziergänge: So hat Corona das Dating verändert

Intime Video-Dates

Neben Spaziergeh-Dates findet sie auch einem zweiten Trend, den Corona in die Dating-Welt gebracht hat, gar nicht so schlecht: Video-Dates. "Das ist manchmal fast intimer als wenn man sich draußen trifft. Man ist ja quasi gezwungen dem anderen die ganze Zeit in die Augen zu gucken." Außerdem bekäme man manchmal auch eine digitale Wohnungsführung. Einige ihrer Freundinnen hätten aber weniger gute Erfahrungen damit gemacht: "Die andere Person kam in echt dann plötzlich doch ganz anders rüber als im Video."

Greta hat besonders im ersten Lockdown mehr online gedatet als früher und lag damit im Trend: Schon Ende März meldete die App-Tinder einen Nutzungsrekord und auch die Dating-Plattform Parship sprach von einem leichten Zuwachs.

Umfrage: Manche daten mehr, andere dafür weniger

Die Single-Plattform Gleichklang.de hat im November ihre Mitglieder befragt, welche Bedeutung das Online-Dating für sie im Moment hat - 425 haben sich beteiligt. 70 Prozent der Befragten erlebten das Online-Dating in der Corona-Zeit als eine psychische Unterstützung. 31 Prozent gaben an, dass sie wegen Corona mehr Interesse am Online-Dating hätten.

Fast genauso viele gaben jedoch an, dass sie wegen Corona weniger online daten als vorher, 15 Prozent wollen damit erst wieder starten, wenn die Corona-Zeit vorbei ist.