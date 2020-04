Corona-Lockerungen in NRW - ein Flickenteppich an Regeln

Andere Maßnahmen werden zwar nicht so heiß diskutiert, aber dennoch unterschiedlich gehandhabt. Einige Beispiele:

Bestattungen im kleinen oder ganz kleinen Kreis

Friedhof mit frischen Gräbern

Die Regel, dass nur Menschen aus dem " engsten Familienkreis " an einer Feier teilnehmen dürfen, ist Anfang der Woche mit der neuen Corona-Schutzverordnung gelockert worden. In Remscheid, Grevenbroich oder Neuss dürfen trotzdem nach wie vor nur zehn Trauernde an einer Bestattung teilnehmen, sagten Sprecher der Städte dem WDR.