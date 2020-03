Das Coronavirus hat längst große Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben in Nordrhein-Westfalen. So haben mehrere NRW-Städte am Freitag (13.03.2020) Konsequenzen für private Feiern wie Hochzeiten gezogen: In Duisburg sind Partys mit 200, in Hamm mit mehr als 300 Besuchern untersagt.

Amateur-Fußballigen haben ihren Spielbetrieb komplett eingestellt. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga wurden vorerst gestrichen. Theater lassen Vorstellungen ausfallen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat sogar dazu aufgerufen, auf Sozialkontakte zu verzichten, wo immer es möglich ist.