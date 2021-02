Längerer Lockdown und Lockerungen: Die Niederlande als Vorbild für NRW?

NRW und die Niederlande lassen sich gut vergleichen. Nicht nur geografisch und klimatisch, auch die Bevölkerungszahl (ca. 18 Millionen) und die Einwohnerdichte sind nahezu identisch. Taugt das Nachbarland daher auch als Orientierungspunkt bei den Corona-Maßnahmen?

Die niederländische Regierung hat den Lockdown am Dienstag bis 2. März verlängert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt dort aktuell bei 168. Dennoch hat man auch erste Lockerungen beschlossen. So sollen die Grundschulen ab kommenden Montag wieder öffnen. Auch dürfen manche Geschäfte aufmachen - allerdings nur, um Bestellungen entgegenzunehmen. Ob die nächtliche Ausgangssperre weiter Bestand hat, wird derzeit diskutiert.

FDP: "Sollten über Lockerungen sprechen"