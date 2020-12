Corona verändert die guten Vorsätze fürs Neue Jahr

Tipps von Experten: So halten Sie durch

Trotzdem: Der Wille, 2021 einiges besser zu machen, ist da. " Er ist sogar ausgeprägter" , so Hesse, " und Leute fragen viel öfter nach Tipps ." Wie die aussehen, hat ihre Kollegin Lena Kuhlmann festgehalten. Die können übrigens auch in Nach-Corona-Zeiten helfen, bei der Stange zu bleiben.

Tipp 1: Realistische Ziele anpeilen

" Ich rate dazu, lieber tief zu stapeln, anstatt sich mit mehreren Zielen zu überfordern ", sagt Kuhlmann. Sonst wird es schwer mit der Umsetzung. Ein kleiner psychologischer Trick ist auch, die Ziele positiv zu formulieren. "Statt: 'Ich will weniger ungesund essen' lieber 'Ich will mich ab sofort gesund ernähren'.

Ein zeitlicher Rahmen ist auch wichtig, damit das Ziel begrenzt und nicht so diffus ist: "Statt 'Ich will mehr Sport treiben' lieber genauer werden: 'Ich werde einmal in der Woche joggen gehen'".

Tipp 2: Was muss ich tun, damit es klappt?

Kulhlmanns Rat: Nicht vergessen, sich selbst zu belohnen, und die angeschobenen Veränderungen zu würdigen. Vielleicht hilft auch eine Art Tagebuch. Oder ein Belohnungsglas: Jede gute Tat wird auf einem kleinen Zettel notiert und in dem Glas gesammelt: "Montag 01.01.2021: Heute habe ich nicht geraucht."

Tipp 3: Was gibt es in Zeiten von Corona zu beachten?

Die Pandemie ist ohnehin eine Ausnahmesituation, sagt Kuhlmann. Wir sollten uns also nicht noch weiter unter Druck setzen. Für viele von uns ist der Alltag gerade ohnehin schwer genug. " Das Gute: Für gute Vorsätze braucht man keinen Jahreswechsel. Wer also gerade seine Kraft für andere Themen braucht, kann seine Vorsätze einfach zum Beispiel auf den Sommer verschieben."

Tipp 4 und 5: Pausen einplanen - und bloß nichts Neues anfangen