Neue Erntehelfer im Anflug - aber kommen auch genug?

Wie sehen die Gesundheitsbestimmungen bei der Einreise aus?

Die Erntehelfer müssen nach der Landung einen Gesundheitscheck machen. Dieser erfolgt noch am Flughafen in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern beispielsweise durch Körper-Temperatur-Messung. Nach dem Check sind die Saisonarbeitskräfte laut Landwirtschaftsverband WLV für zwei Wochen in einer faktischen Quarantäne. Trotzdem können sie in dieser Zeit unter strengen Auflagen auf den Feldern arbeiten. Zum Beispiel unter Einhaltung eines Mindestabstandes.

Wie zufrieden sind die Bauern mit den Maßnahmen?

Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern erklärte, dass die Landwirte über die Online-Plattform sehr dankbar seien. Jedoch würden auch erhebliche Kosten durch die neuen Auflagen der Bundesregierung entstehen. Auch in vielen Betrieben in Westfalen-Lippe sorge die Grenzöffnung für Erleichterung, erklärt der ansässige Landwirtschaftsverband.