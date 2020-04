Wegen Corona: Die Mülltonnen quellen über

Trotzdem gibt es nach WDR -Recherchen auch lokale Unterschiede. In Wuppertal zum Beispiel hat der Hausmüll auch deshalb zugenommen, weil er vermehrt zur illegalen Müllentsorgung genutzt wird.

" Da wird Bauschutt in den Restmüll gegeben oder Elektroschrott in die gelbe Tonne ," berichtet ein Sprecher am Mittwoch (01.04.2020). Das liegt vor allem daran, dass alle fünf Recyclinghöfe in Wuppertal derzeit geschlossen sind.

Auch Sperrmüll wurde anfangs häufiger bestellt. Wuppertal appelliert mittlerweile an die Bürger, Entrümpelungen und Gartenarbeiten auf die Zeit nach Corona zu verschieben oder den Müll eine Zeit lang zu Hause zu lagern.