1. Mai und seine Traditionen: Wo ist was verboten?

Bollerwagen-Tour? 2020 verboten.

In Leverkusen sind die Einschränkungen bisher am drastischsten: Am Donnerstag (30.04.2020) gilt sogar ein Alkoholverbot. Zudem dürfen keine Bollerwagen oder Ähnliches im Leverkusener Stadtgebiet mitgeführt werden. Auch das Spielen von Musik ist nicht erlaubt.

Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen nicht erlaubt

Im Rheinland und im Münsterland ist die Tradition des Maibaum-Stellens weit verbreitet. Auch hier gibt es Einschränkungen. Die Stadt Köln verkauft keine Maibäume, um mögliche Ansteckungen zu reduzieren. Maifeste oder das Maibaumsetzen in der Gruppe werden mit Bußgeldern geahndet. Es gilt die Regel, dass Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen mit 200 Euro pro Person geahndet werden.

Maibaum-Stellen in Bonn & viele Absagen im Münsterland

In Lohmar bei Bonn ist das Aufstellen von Maibäumen durch Vereine nicht gestattet, Privatpersonen dürfen aber, sofern sie den Baum nur zu zweit aufstellen. Ein paar Dörfer weiter - in Niederkassel - ist der Aufbau durch Vereine gestattet, wenn sie die Abstandregelegungen einhalten.

Auch im Münsterland fallen die Mai-Traditionen in diesem Jahr dem Virus zum Opfer. Wie das WDR-Studio Münster recherchierte, fällt das große Maibaum-Stellen unter anderem in Gemen, Saerbeck, Ibbenbüren, Tecklenburg, Horstmar, Westbevern und Alverskirchen aus.

In Ampen bei Soest soll der Maibaum stehen

Auch das WDR-Studio Siegen meldet unzählige Absagen der Mai-Feierlichkeiten. In einem kleinen Dorf bei Soest will man sich aber nicht alles nehmen lassen. In Ampen soll der Maibaum aufgestellt werden, allerdings entsprechend der geltenden Abstandsregelungen.

Die Stadt Hückeswagen wartet mit einer ganz anderen Idee auf: Sie schickt einen Partybus bestückt mit zwei DJs durch die Straßen. Der hält immer wieder an, spielt ein paar Wunsch-Songs und hofft auf tücherschwenkende TänzerInnen auf Balkonen und an den Fenstern.

1. Mai-Demos wandern jetzt ins Internet

Im Ruhrgebiet ist der Brauch des Maibaum-Stellens weniger bekannt. Dafür laufen dort normalerweise am 1. Mai unzählige Demonstrationen. Auch die sind in Coronazeiten untersagt. Doch der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB will keinen 1. Mai ohne Demo. So gibt es 2020 Online-Aktionen mit Poetry-Slams oder Livestreams. Die MLPD demonstriert in Herne mit einem Autokorso. Unter strengen Auflagen: 50 Personen und 30 Autos sind erlaubt.

Video starten, abbrechen mit Escape Traditionen und Bräuche zum 1. Mai. WDR aktuell. . 02:30 Min. . Verfügbar bis 30.04.2020. WDR. Von Andrea Moos.

Stand: 28.04.2020, 10:38