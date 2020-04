Corona-Wochenende: Was ist mit dem Abstand?

Jugendliche ziehen grüppchenweise durch die Innenstadt, im Supermarkt kaufen Männer für einen größeren Grillabend ein, Pärchen sitzen eng umschlungen auf der Parkbank - alles ohne Maske und ohne Abstand. Die Maske wäre zwar erst ab Montag ein Problem. Aber auch die Abstandsregel, die schon lange gilt, wird über Bord geworfen, als gäbe es kein Corona.

Dabei hat das Virus noch vor einigen Wochen Angst und Schrecken verbreitet. Hamsterkäufe waren die Folge, Händewaschen wurde Pflicht und Zuhausebleiben die neue Norm - bis jetzt jedenfalls. Seit einigen Tagen wimmelt es draußen geradezu. Haben die Menschen keine Angst mehr vor Corona?

Ungeduld und ein falsches Gefühl der Sicherheit

Warnt vor falschem Sicherheitsgefühl: Psychologe Jürgen Margraf

" Da kommen mehrere Dinge zusammen" , sagt Jürgen Margraf, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Uni Bochum. " Die Menschen werden ungeduldig, vor allem junge Leute wollen endlich raus ." Außerdem ist den Meisten das Virus, das sie anfangs bedrohlich fanden, nicht mehr so fremd. Jetzt hätten sie das Gefühl: " Uns kann nichts passieren " - und wiegen sich in Sicherheit. Also halten sie keinen Abstand mehr und verzichten auf die Maske, solange es geht: " Die sieht ja auch uncool aus und müffelt ", wie Margraf sagt. Er trägt sie trotzdem konsequent.

Die Ansteckungsgefahr ist gestiegen

Bleibt ein Muss: Händewaschen

Denn Margraf hält es mit Bundeskanzlerin Merkel, die warnt, wir seien noch nicht über den Berg. Die Forschungsergebnisse der Virologen überzeugen ihn: Margraf findet Maske, Händewaschen und Abstand wichtiger als vorher. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er die Lockerungen für verfrüht hält und verweist auf die Zahlen: Inzwischen gebe es mehr als 150.000 Infizierte ind Deutschland, und " damit ist auch das Risiko viel höher, angesteckt zu werden". Und weil das Vertrauen in die Möglichkeiten der Medizin übertrieben sei, bliebe nur eines: alle Verhaltensregeln beachten. Margraf: " Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, das Virus in den Griff zu bekommen ."

Picknicks am Rhein? Verboten!

Jetzt steht wieder ein Wochenende vor der Tür, das nicht ganz so sonnig, aber regenfrei wird. Wahrscheinlich wird es dann auch wieder unerlaubte Picknicks am Rhein und Motorradfahrer-Treffen im Sauerland geben. Polizei und Ordnungsämter haben schon angekündigt, dass sie ein Auge auf die Sonnenhungrigen haben und notfalls ein Bußgeld verhängen werden. Kostenpunkt: 200 Euro - pro Person.