Erntehelfer fehlen: Lebensmittel könnten teurer werden

Erbsen, Möhren, Kohl oder Salat - nur was Landwirt Klaus Buschoff im Kreis Soest jetzt in die Erde bringt, kann er im Sommer ernten. Normalerweise packen im Frühjahr vier rumänische Erntehelfer mit an. Aber wegen des Einreiseverbots in der Corona-Krise muss es diesmal ohne sie gehen.