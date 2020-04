Osteransprache: Laschet plädiert für Exit-Strategie

In einer so noch nie dagewesenen Fernsehansprache wendet sich Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Ostersonntag (12.04.2020) direkt an die Menschen in NRW . Die Corona-Krise werde auch in Zukunft jedem Einzelnen noch viel abverlangen, so seine Botschaft. Gleichzeitig fordert er einen " Fahrplan " für eine Normalisierung des öffentlichen Lebens - in kleinen, wohlüberlegten Schritten.