Kurzurlaub: Was geht noch am Wochenende?

Was erwartet Kurz-Urlauber am Nordseestrand?

Während Belgien die Grenzen noch geschlossen hält, fahren die Niederlande den Tourismus wieder hoch. Es gibt für dieses Wochenende noch freie Unterkünfte in Hotels und Ferienwohnungen an den Küstenregionen. Erst nach und nach öffnen Campingplätze und Ferienparks. Restaurants bieten Speisen nur zum Mitnehmen an.

Es könnte voll werden