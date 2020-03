Wann bekommt man Kurzarbeitergeld - und wieviel?

Was hat die Groko beschlossen?

Für Arbeitnehmer ändert sich eigentlich nichts. Arbeitgeber sollen das Kurzarbeitergeld aber leichter beantragen können, weil für sie einige Hürden wegfallen, beziehungsweise kleiner werden.

Bisher müssen Arbeitgeber 80 Prozent der ausgefallenen Soziallbeiträge selbst zahlen, nicht nur vom eigenen Anteil, sondern auch vom Anteil des Arbeitnehmers. Nun sollen diese Sozialbeiträge zu 100 Prozent erstattet werden.

Betriebe sollen zudem Kurzarbeitergeld schon nutzen können, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt wie bisher ein Drittel.

Normalerweise wird die Auszahlung von Kurzarbeitergeld auf 12 Monate beschränkt, es soll nun leichter auf 24 Monate verlängert werden können.

Übrigens: Die Bundesagentur hatte aufgrund von Hochrechnungen ermittelt, dass Ende des vorigen Jahres 90.000 Menschen Kurzarbeitergeld bezogen hatten, davon waren etwa 25.000 Beschäftigte in NRW betroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl bis Ende März bundesweit auf 124.000 steigt. Dies wäre ein höherer Stand als in der europäischen Staatsschuldenkrise der Jahre 2012/2013 - aber deutlich weniger als in der Finanzkrise 2008/2009, als bis zu 1,4 Millionen Menschen in Deutschland von Kurzarbeit betroffen waren.